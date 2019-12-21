Москва, , 08:56 — REGNUM Следствию удалось восстановить хронологию атаки жителя Московской области Евгения Манюрова на сотрудников Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Сперва Манюров безуспешно пытался проникнуть в приемную Федеральной службы безопасности на Кузнецком мосту. Когда это не получилось, он направился в сторону Лубянки, 2, где находится штаб-квартира ФСБ.

В этот момент у здания дежурили двое сотрудников ДПС. Одного из них Манюров убил на месте. Второй, находившийся на противоположной стороне улицы, получил тяжелые ранения.

Затем Манюров укрылся за колоннами напротив здания ФСБ и открыл оттуда прицельный огонь по прятавшимся за машинами сотрудниками ФСБ. Один из сотрудников получил ранения. Позднее он скончался в больнице. Еще пять человек получили ранения, в том числе, один гражданский.

Примерно через полчаса после начала стрельбы Манюров был ликвидирован снайпером. При нем был обнаружен карабин «Сайга-9» (пистолетный калибр), нож и травматический пистолет «Оса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стрельба в центре Москвы на Лубянской площади произошла 19 декабря. Мотивы Манюрова пока устанавливаются. По имеющимся данным, в результате нападения погибли двое сотрудников ФСБ, пострадали еще пять человек, в том числе один гражданский.