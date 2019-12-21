Уфа, , 08:41 — REGNUM Мужчину в Уфе обвиняют в нарушении техники правил безопасности при строительстве, в результате чего мальчик упал в котлован и получил тяжелые травмы. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, во время строительства здания на ул. Тимашевской, весной 2019 года строители копали котлован глубиной порядка трех метров.

47-летний обвиняемый, отвечая за технику безопасности, не проконтролировал ограждение траншеи и не обеспечил охрану площадки строительных работ. В результате этого, в мае текущего года мальчик семи лет, который катался на самокате, упал в котлован. Ребенка госпитализировали с тяжёлыми травмами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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