Де-Мойн, США, , 08:41 — REGNUM Девочка 14-ти лет была намеренно сбита американкой, управлявшей грузовиком, в США из ненависти к мексиканцам. Об этом 21 декабря сообщает газета Washington Post.

Инцидент произошёл 9 декабря в штате Айова. 42-летняя американка, находившаяся за рулём грузовика, заехала на тротуар и намеренно сбила девочку-подростка, после чего уехала, не попытавшись помочь школьнице.

После того, как женщину задержали, она созналась в содеянном, пояснив, что она совершила наезд намеренно и сделала несколько уничижительных реплик в адрес латиноамериканцев. Девочка, к счастью, быстро оправилась от полученных травм и шока и уже вернулась к занятиям в школе.

Сотрудники полиции признались, что были шокированы признанием женщины. Многие полицейские отмечали, что за десятки лет работы в полиции нередко видели людей, оставлявших место происшествия и не пытавшихся помочь тем, кому они причинили боль непреднамеренно. Но многие из полицейских, по их словам, впервые встретили настолько неприкрытый цинизм по отношению к ребёнку, которого сбили преднамеренно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о грузовике, водитель которого, пытаясь скрыться от полиции, пробил ограждение и стену одного из терминалов аэропорта в американском штате Флорида.

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