Тбилиси, , 08:12 — REGNUM Группа грузинских психологов и психиатров на пресс-конференции в Тбилиси выступили с призывом к общественности не распространять фразы, которые сопровождают акции протеста в связи с гибелью 15-летнего школьника. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«У меня есть большая просьба к обществу, мы должны думать о детях, у которых такие же проблемы в жизни, как и у взрослых, однако они воспринимают это намного болезненно, — сказала психолог Тамар Гагошидзе. — Огромную роль играют в этом СМИ, утро начинается с насилия. Просим всех — не тиражируйте отчаянные фразы».

Напомним, что на фоне массовых акций, вызванных смертью подростка в Тбилиси, покончила жизнь самоубийством 17-летняя девочка в одном из сел Грузии, которая, по рассказам соседей, сильно переживала из-за того инцидента.

Как передавало ИА REGNUM, 17 декабря в одной из тбилисских клиник скончался мальчик, который за несколько дней до этого попытался покончить жизнь самоубийством. На такой поступок он пошел после того, как его дважды допросили в полиции по делу о хулиганстве в школе. В отношении следователя, которая проводила допрос мальчика, возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в серьезных нарушениях.

После смерти мальчика на улицах стали проводить массовые протесты, в время которых чаще всего тиражировали фразу.

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