Мадрид, , 07:34 — REGNUM Пять человек погибли в результате стихийных бедствий в Испании и Португалии, вызванных штормом «Эльза» на Иберийском полуострове, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что в Испании один человек погиб в результате сходя сели, второй — при обрушении стены, а третьего унесло потоком воды. В Португалии один человек скончался в результате падения дерева на автомобиль, второй — при обрушении дома.

Как сообщало ИА REGNUM, шторм «Эльза» обрушился на западную часть Европы 18 декабря и усилился вечером 19 декабря. Непогода обрушилась на Иберийский полуостров, где расположена Испания, в результате чего произошли наводнения и оползни.

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