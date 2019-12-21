Тбилиси, , 07:28 — REGNUM Состояние здоровья Цотне Гамсахурдиа, сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии, остается тяжёлым, но ухудшений нет. Об этом вечером 20 декабря журналистам рассказал начальник отдела анестезиологии и реанимации клиники Хечинашвили в Тбилиси Николоз Квачадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Состояние пациента по сравнению с утренним не изменилось. Оно по-прежнему остается тяжелым. Лечение продолжается в том же объеме, что и утром. Осложнений на данном этапе нет», — рассказал доктор.

Как передавало ИА REGNUM, нападение на Цотне Гамсахурдию произошло 19 декабря в центре Тбилиси, после чего он с травмами в районе груди и головы был доставлен в столичную клинику. Пострадавшему сделали две операции.

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании пятерых подозреваемых по данному делу. Одного обвинили в попытке убийства, а четверых — в недонесении о преступлении.

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