Тулун, Иркутская область, , 06:55 — REGNUM По факту гибели трёх рабочих при обрушении траншеи в Тулуне Иркутской области возбуждено уголовное дело. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Как следует из заявления, уголовное дело было заведено Тулунским межрайонным следственным отделом областного следственного управления СКР по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следователи проводят следственные действия, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, во время проведения земляных работ на территории детского дома в Тулуне при обвале траншеи погибли трое рабочих. Двое пострадавших доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

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