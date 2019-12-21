Мехико, , 06:33 — REGNUM Исмаэля Империаля, сына одного из основателей наркокартеля «Синалоа», экстрадировали в США власти Мексики. Об этом 20 декабря сообщает телеканал Televisa.

Первое судебное заседание по обвинению Империаля (отцом которого является Исмаэль Самбада) в контрабанде в США крупных партий наркотиков из Мексики, а также в продаже наркотиков в США и последующем отмывании денег состоялось 20 декабря в Сан-Диего (Калифорния).

По свидетельству адвоката, подозреваемый в суде свою вину отрицал. Следующее заседание назначено на февраль 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Мексике был расстрелян офицер полиции, принявший участие в задержании сына наркобарона Хоакина Гусмана, известного под псевдонимом Эль Чапо (Коротышка).

Гусман, ранее возглавлявший наркокартель «Синалоа», был экстрадирован в США в январе 2017 года и приговорён к пожизненному заключению.

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