Хараре, , 06:22 — REGNUM Одиннадцать человек погибли, еще 15 получили различные травмы в результате ДТП на северо-востоке Зимбабве, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что авария произошла в городе Мутоко. Во время движения у рейсового автобуса лопнуло колесо, из-за чего он сошел с трассы в кювет. В результате происшествия восемь человек погибли на месте, еще трое скончались по дороге в больницу. Также 15 человек получили различные травмы и были госпитализированы, трое из них — в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря пассажирский автобус сорвался в горную реку после падения в овраг в Боливии. В результате ДТП погибли пять человек, еще 11 пострадали.

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