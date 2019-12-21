Тегусигальпа, , 06:06 — REGNUM Трое заключенных погибли в результате перестрелки, произошедшей в тюрьме города Тела в Гондурасе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.

«По нашим данным, не менее трех человек расстались с жизнями», — заявил полковник Рамон Макото.

В настоящее время неизвестна причина стрельбы. По словам анонимного источника в правоохранительных органах Гондураса, перестрелка началась между членами разных банд заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в тюрьме на востоке Панамы произошли столкновения между группировками заключенных. В результате потасовки погибли 11 человек, еще столько же получили ранения.

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