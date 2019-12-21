Иркутск, , 06:04 — REGNUM В Тулунскую городскую больницу были доставлены двое рабочих, пострадавших при обвале траншеи на территории тулунского детского дома в Иркутской области. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Из сообщения следует, что состояние пострадавших оценивается, как «средней степени тяжести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время проведения земляных работ в Тулуне при обвале траншеи на месте погибли трое рабочих, двое пострадали.

Трагедия произошла на территории детского дома на улице Песочной, который пострадал во время разрушительного летнего наводнения.

Читайте ранее в этом сюжете: При обвале траншеи в Тулуне погибли трое рабочих