Париж, , 04:26 — REGNUM Число потенциальных жертв французского хирурга Жоэля Ле Скуарнека, обвиняемого в педофилии, может достигать 349 человек. Об этом 20 декабря сообщает телеканал BFM.

По словам прокурора города Лорьяна Лорелин Пейферит, против 68-летнего хирурга с тридцатилетним стажем свидетельствовали 229 человек. При этом, как заявляет прокурор, по части преступлений срок давности уже истек.

До последнего времени число несовершеннолетних жертв, в отношении которых работавший в разных больницах хирург осуществлял действия сексуального характера, оценивалось примерно в 250 человек. Такой результат был получен на основании анализа многочисленных фото и видеоматериалов, собранных Скуарнеком за 26 лет, которые были обнаружены у него дома.

Предполагается, что в марте 2020 года состоится суд по первым выявленным эпизодам преступной деятельности подозреваемого — изнасиловании четырёх несовершеннолетних.