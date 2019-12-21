Елизово, Камчатский край, , 03:16 — REGNUM Пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов в Елизово на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Вечером 20 декабря спасателям поступило сообщение о возгорании деревянной постройки на улице Второй Сахалинской. К моменту прибытия пожарных строение уже было объято огнем, а пожар перекинулся на стоящие на улице автомобиле. В результате пожара сгорели подсобное и складское помещения, а также семь автомобилей. Спасателям удалось не допустить возгорания бочек с топливом и газовых баллонов. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря произошел пожар в цеху по производству легковоспламеняющихся жидкостей в Рязани. Общая площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. В результате пожара цех сгорел, один человек пострадал и был госпитализирован.

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