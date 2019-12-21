Королёв, Московская область, , 02:00 — REGNUM Оперативно был потушен пожар в больнице города Королёв Московской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в больнице, по адресу ул. Пионерская, 8/10, поступило в 23:20 20 декабря. Оперативная группа Королёвского пожарно-спасательного подразделения через шесть минут уже локализовала огонь на площади пять квадратных метров.

Открытое горение было ликвидировано в 23:28. Окончательно пожар был потушен в 23:44.

Как сообщили в МЧС, при тушении пожара из больницы были эвакуированы несколько сотен человек, больных и медицинского персонала. Пострадавших в результате пожара нет.