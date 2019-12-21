Иерусалим, , 00:53 — REGNUM Не менее 30 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими военными на границе на востоке сектора Газа, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что 20 декабря в Газе проходила антиизраильская демонстрация, которая привела к столкновениям протестующих с военнослужащими армии Израиля на границе. В результате столкновений пострадали не менее 30 человек, из них восемь получили огнестрельные ранения. По данным израильской стороны, протестующие пытались резать колючую проволоку на границе, а также метали камни в военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря с территории сектора Газа по Израилю была запущена ракета, которая была перехвачена израильскими ПВО. Позднее военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по позициям палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа.

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