Королёв, Московская область, , 00:00 — REGNUM Около 150 человек были эвакуированы в связи с возгоранием в больнице в подмосковном городе Королёве. об этом 20 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание произошло в здании больницы в микрорайоне Юбилейный. Площадь возгорания составила пять кв. метров.

Весь медперсонал и пациенты больницы были эвакуированы до приезда спасателей. Пострадавших в результате возгорания нет.

Возгорание было оперативно ликвидировано подъехавшими пожарными. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании из-за короткого замыкания в здании фермерского рынка «Ветерок» на северо-востоке Москвы. Из-за пожара были эвакуированы около 200 человек.

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