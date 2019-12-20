Екатеринбург, , 23:52 — REGNUM Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей экс-начальника отдела свердловского министерства продовольствия Александра Червякова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуры.

Суд установил, что злоумышленник регулярно торговал удостоверениями трактористов и вовлёк в коррупционную схему инспектора Гостехнадзора и своего знакомого. Желающие получить удостоверение платили от 24 до 43 тысяч рублей.

Чиновник отказался признавать свою вину, а вот его сообщники пошли на сделку со следствием. Сам же Червяков утверждает, что не имеет отношение к выявленной схеме и всегда действовал в рамках служебных полномочий. Уголовные дела на сообщников будут рассмотрены отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-мэра Каменска-Уральского (Свердловская область) Михаила Астахова в июле 2018 года чиновник признали виновным в коррупции. В итоге чиновник получил условный срок и штраф.

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