Каменск-Уральский, Свердловская область, , 23:36 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) вынесли приговор в отношении предпринимателя, обвинявшемуся в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Руководитель строительной фирмы признан виновным в совершении 17 преступлений. В частности, он заключал договоры по строительству бань и жилых домов, не имея соответствующих материалов и работников.

Гражданин брал деньги от заказчиков, но не выполнял работы. Ему удалось обмануть 22 сограждан на 6 млн рублей.

Теперь по решению районного суда злоумышленник четыре года проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловского предпринимателя объявили в розыск за мошенничество на 115 млн рублей. Злоумышленник должен был поставить процессоры заказчику, но так и не сделал этого.

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