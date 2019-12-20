Москва, , 23:30 — REGNUM Порядка 200 человек было эвакуировано из здания рынка на северо-востоке Москвы. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошёл в Лосиноостровском районе Москвы в здании фермерского рынка «Ветерок» на улице Лётчика Бабушкина. Спасателям поступило сообщение о задымлении.

Администрация рынка до приезда пожарных эвакуировала из здания около 200 человек. По предварительной информации, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием на площади около 0,5 метра.

Возгорание было успешно ликвидировано с помощью порошкового огнетушителя. Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 700 человек из торгового центра «Мега» в Самаре из-за сработавшей пожарной сигнализации.

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