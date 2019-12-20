Москва, , 23:23 — REGNUM Один человек пострадал в результате столкновения двух грузовых автомобилей на Московской кольцевой автодороге (МКАД) на юго-востоке Москвы. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла на 14-м км внутреннего кольца МКАД около 20:16 мск. Столкнулись два грузовых автомобиля.

В результате ДТП пострадал один человек. Ограничено движение автотранспорта в районе аварии по трём полосам автодороги.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием четырёх автомобилей на 37-м км МКАД.

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