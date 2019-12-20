Тбилиси, , 23:07 — REGNUM Пять человек задержали сотрудники полиции Грузии по делу о попытке убийства сына экс-президента страны Звиада Гамсахурдии Цотне. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба МВД Грузии.

Уточняется, что один из задержанных обвиняется в попытке убийства, остальные четыре человека — в попытке сокрытия преступления. По данным полиции, нападение на Цотне Гамсахурдию произошло возле его дома в Тбилиси на Гальской улице после словесной перепалки, которая переросла в стычку с применением холодного оружия.

Сын Гамсахурдии получил несколько ранений в область груди, живота и головы. Он был прооперирован, но его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Обвиняемому в попытке убийства грозит тюремное заключение на срок от семи до 15 лет, четверым, задержанным за недонесение о преступление грозит тюремное заключение на срок от трёх до семи лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении в Тбилиси неизвестных на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии.

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