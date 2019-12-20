Воронеж, 20 декабря 2019, 22:57 — REGNUM Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на федеральной трассе в Воронежской области. Об этом 20 декабря сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
Авария произошла на трассе М-4 «Дон» возле населённого пункта Верхний Мамон. Столкнулись 11 транспортных средств, в том числе грузовая «Газель».
В результате ДТП было перекрыто движение на двух полосах. Информация о возможных пострадавших не сообщается.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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