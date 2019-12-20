Тверь, , 22:21 — REGNUM Крыша автобусной остановки обрушилась на жительницу Твери 19 декабря, женщина со множественными травмами попала в больницу, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону 20 декабря.

Как предварительно установлено, 19 декабря в поселке Химинститута на 75-летнюю женщину, которая на автобусной остановке ждала транспорт, из-за сильного ветра обрушилась крыша остановки. Женщина госпитализирована. Следственными органами проводится доследственная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, непогода накрыла Тверскую область 19 декабря, из-за сильного ветра без электроснабжения остались населённые пункты нескольких районов области.

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