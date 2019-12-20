Москва, , 22:21 — REGNUM Два бесхозных рюкзака были обследованы кинологами возле входа в Музей Москвы в центре города. Об этом 20 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Информация о двух оставленных кем-то рюкзаках на Зубовском бульваре рядом со входом в Музей Москвы поступила в ГУ МЧС по городу около 18:36. Отмечается, что помощь спасателей не потребовалась.

К месту обнаружения подозрительной находки были направлены кинологи со служебными собаками и специалисты-взрывотехники.

При обследовании было установлено, что никаких потенциально опасных предметов в рюкзаках нет. В бесхозных сумках было обнаружено пиво. Также нашлись и хозяева забытых рюкзаков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ложном минировании всех станций метро в Москве.

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