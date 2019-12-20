Мартюш, , 22:21 — REGNUM Свердловское управление Роспотребназдора выявило, почему в посёлке Мартюш произошла вспышка кишечной инфекции в школе и детском саду. Об этом сообщает РИА «Накануне».

Обнаружилось, что в учебных учреждениях имелись многочисленные нарушения санитарного режима. Там не проводилась должным образом дезинфекция, а также были проблемы с мытьём посуды.

«Установлено, что возбудителем заболевания стал норовирус», — сказали в управлении.

Руководству школы и детского сада дали неделю, чтобы устранить все нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2018 года посёлок Мартюш из-за коммунальной аварии на несколько дней остался без тепла. По факту происшествия завели уголовное дело.

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