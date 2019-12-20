Кетовский район, Курганская область, , 22:12 — REGNUM В Курганской области вновь возбуждено уголовное дело против бывшего главного бухгалтера Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов о присвоении денег из кассы. Женщина была ранее приговорена у штрафу, сейчас ей грозит лишение свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Следствие полагает, что в в феврале 2016 года экс-бухгалтер присвоила поступившие в кассу дома-интерната деньги за пребывание граждан в размере свыше 38 тыс. рублей.

Ранее женщина была приговорена за присвоение 168 тыс. рублей из кассы дома-интерната к судебному штрафу в сумме 50 тыс. рублей.

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