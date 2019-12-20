Уинстон-Сейлем, США, , 22:20 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате стрельбы в американском штате Северная Каролина. Об этом 20 декабря сообщает агентство Reuters.

Вооружённый конфликт произошёл около 06:45 по времени восточного побережья США (14:45 мск) в городе Уинстон-Сейлем.

По предварительным данным, между двумя сотрудниками в муниципальном здании произошёл конфликт, перешедший в стрельбу.

В результате стрельбы погибли два человека, ещё двое получили ранения. Информация о состоянии пострадавших не приводится. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неизвестном, открывшем стрельбу в доме престарелых в американском штате Род-Айленд. В результате стрельбы погиб один человек, ещё двое получили ранения.

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