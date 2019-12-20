Каракас, , 21:59 — REGNUM Девять человек погибли при крушении частного самолёта Beechcraft 100 King Air недалеко от международного аэропорта в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом 20 декабря сообщил журналистам генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб.

Крушение самолёта, на борту которого было девять человек, произошло в штате Миранда во время захода на посадку в восьми километрах от международного аэропорта имени Оскара Мачадо Зулоага в Каракасе. Газета El Nacional уточняет, что на борту самолёта находились несколько предпринимателей, летевших на встречу по вопросу инвестиций в одну из добывающих отраслей.

Как сообщил генпрокурор Венесуэлы, все погибшие были гражданами республики. Сааб выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Генпрокурор страны отметил, что говорить о причинах авиакатастрофы преждевременно. В настоящее время начато расследование произошедшего. Аэропорт в Каракасе закрыт для приёма самолётов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынужденной посадке самолёта в США из-за возгорания одного из двигателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт в США совершил вынужденную посадку из-за возгорания двигателей