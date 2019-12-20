Мехико, , 21:29 — REGNUM В порту мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнеров, сообщает 20 декабря интернет-портал MedioTiempo.

На борту обоих судов в момент столкновения было 19,5 тыс. человек. Лайнер Glory, принадлежащий компании Carnival с 4,5 тыс. пассажиров, задел носом другой круизный теплоход с 15 тыс. пассажиров.

Столкновение произошло в ходе швартовки лайнера Glory.

По предварительной информации, в результате столкновения пострадал один человек.

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