р-н Ханты-Мансийский, , 21:20 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту получения взятки бывшим главой поселения Сибирский Ханты-Мансийского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что бывший глава поселения в 2015 году заключил с местной жительницей договор найма служебного жилого помещения, в котором в качестве нанимателя был указан ещё один гражданин. Меж тем на момент заключения договора женщина в администрации поселения не работала, квартиры фактически не существовало, а фиктивное вселение в неё гражданина было необходимо для его незаконной регистрации по месту жительства. За это фиктивный наниматель дал главе поселения взятку в размере 20 тыс. рублей.

В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ («Получение главой органа местного самоуправления взятки»).