Уфа, , 20:50 — REGNUM В одной из квартир в Орджоникидзевском районе Уфы обнаружены три трупа. По предварительным данным, все трое скончались ещё в начале декабря.

Обнаружены тела двух мужчин и женщины, предположительно, они являются матерью, отцом и сыном.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Башкирии. Причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре тела пяти человек, в том числе троих детей, были обнаружены полицейскими в жилом доме американского города Абигон, штат Массачусетс. Среди погибших — мужчина 43 лет, 40-летная женщина, девочка 11 лет и двое разнополых 9-летних близнецов. Причиной смерти стали огнестрельные ранения.