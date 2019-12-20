Мадрид, , 20:58 — REGNUM Как минимум три человека стали жертвами шторма «Эльза» на севере Испании. об этом 20 декабря сообщает агентство Reuters.

Шторм обрушился на западную часть Европы 18 декабря, значительно усилившись к вечеру 19 декабря. Непогода затронула Иберийский полуостров, где расположена Испания, и вызвала наводнения и оползни. Один человек погиб в автономном сообществе Астурия возле города Аллер, ещё один в Галисии из-за обрушения на него каменной стены, третий человек стал жертвой наводнения в Кастилии и Леоне.

Ураганный ветер с порывами до 130 км/час повредил линии электропередач и многие здания. Часть автотрасс была перекрыта из-за наводнений, вызванных сильными дождями, и поваленных деревьев.

В соседней с Испанией Португалии в результате шторма погибли два человека, один пропал без вести. Ещё 70 человек были эвакуированы из зоны действия стихии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «красном» уровне погодной опасности, который был объявлен в итальянской провинции Лигурия.

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