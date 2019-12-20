Ростов-на-Дону, , 20:33 — REGNUM Автомобильное движение в центре Ростова-на-Дону восстановлено. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 20 декабря.

Напомним, центр донской столицы сковали пробки. Из-за отключения электроэнергии на пяти перекрёстках не работали светофоры. Это привело к многокилометровым заторам. В час пик уровень пробок достиг максимальной отметки — десять баллов.

В настоящее время уровень автомобильных заторов не превышает двух баллов.

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