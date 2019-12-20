Смоленск, , 20:23 — REGNUM Проверку информации о пищевом отравлении школьников начали следователи в Смоленской области. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Информацию о пищевом отравлении детей опубликовало интернет-издание Readovka67. По данным издания, ЧП произошло в городе Сафонове в школе №8. Дети отравились апельсиновым соком, входившим в состав комплексного обеда.

В настоящее время начата доследственная проверка информации об отравлении детей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Точное число пострадавших детей не сообщается, информация об их состоянии не приводится. В настоящее время следователями собираются данные из медицинских учреждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увеличении числа отравившихся суши и роллами в городе Шахты Ростовской области. Среди пострадавших есть дети.

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