Саратов, , 20:16 — REGNUM После гибели жителя Саратова в одной из саун возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение смерть человека»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

По данным следствия, сауна расположена в Волжском районе города и оснащена электрической печью и котлом отопления. 22 ноября в сауне отдыхала группа молодых людей. Внезапно один из них, выходя из парной упал, не подавая признаков жизни. Товарищи вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть 24-летнего мужчины.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от поражения техническим электричеством.

В настоящее время проводятся допросы сотрудников сауны, очевидцев трагедии. Оборудование будет передано для проведения технической экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года 14-летний подросток погиб в результате электротравмы. По предварительным данным, мальчик получил смертельный удар тока, прикоснувшись к системному блоку домашнего компьютера у себя дома.