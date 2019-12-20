Тулун, Иркутская область, , 20:03 — REGNUM Трое рабочих погибли при обвале траншеи во время проведения земляных работ в Тулуне. Об этом 20 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах Иркутской области.

Обвал грунта произошёл во время прокладки земляной траншеи на улице Песочной на территории детского дома, пострадавшего во время наводнения летом текущего года.

В земляных работ были заняты пять рабочих, трое из них погибли на месте, двое пострадали. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

Обстоятельства и причины трагедии уточняются. На месте работают спасатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели рабочего при обвале грунта в котловане в Улан-Удэ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Улан-Удэ рабочий погиб в свежевырытом котловане