Тулун, Иркутская область, 20 декабря 2019, 20:03 — REGNUM Трое рабочих погибли при обвале траншеи во время проведения земляных работ в Тулуне. Об этом 20 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах Иркутской области.
Обвал грунта произошёл во время прокладки земляной траншеи на улице Песочной на территории детского дома, пострадавшего во время наводнения летом текущего года.
В земляных работ были заняты пять рабочих, трое из них погибли на месте, двое пострадали. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.
Обстоятельства и причины трагедии уточняются. На месте работают спасатели.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели рабочего при обвале грунта в котловане в Улан-Удэ.
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