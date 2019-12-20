Бангкок, , 19:45 — REGNUM Граждане России есть среди пострадавших при столкновении туристического катера и прогулочной яхты в таиландской провинции Пхангнга. Об этом сообщается 20 декабря на странице российского посольства в Таиланде в Facebook.

Точное количество пострадавших дипломаты не уточняют, однако отмечается, что серьезные травмы получила 67-летняя российская туристка.

«Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь в пхукетском госпитале Таланг. Сегодня она улетела на Родину», — говорится в сообщении.

В посольстве также подтвердили информацию о том, что яхтой управлял российский капитан Александр Горбунов.

Напомним, 18 декабря в акватории Андаманского моря к востоку от острова Пхукет скоростной катер с туристами на борту на полном ходу столкнулся с моторной яхтой. По сообщениям местных СМИ, в результате ЧП пострадали 12 человек, среди которых туристы из России, Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта.