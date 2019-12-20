Салехард, , 19:22 — REGNUM В аэропортах Ямала были выявлены многочисленные нарушения в эксплуатации наземного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в воздушных гаванях региона не было обеспечено прохождение всеми водителями спецтехники обязательного психиатрического освидетельствования, не соблюдались все требования техосмотра спецтехники и её госучёта.

Было возбуждено несколько дел об административных правонарушениях.

В итоге, сотрудников аэропортов привлечены к дисциплинарной ответственности, 10 должностных лиц поплатились штрафами на общую сумму 153 тыс. рублей. Выявленные нарушения устраняются.