Манчестер, Великобритания, , 19:25 — REGNUM Ученицу восьмого класса не пустили на занятия в британском Манчестере из-за рождественской причёски, которую она соорудила у себя на голове в честь приближающегося праздника. Об этом 20 декабря сообщает Daily Mail.

13-летняя школьница, по словам её матери, любит придумывать необычные причёски, и в преддверии праздника Рождества она пришла в школу с очередным необычным сооружением на голове.

Девочка взяла пустую бутылку из-под минеральной воды, установила её на макушке и драпировала волосами, после чего обвила конструкцию светящейся гирляндой из фонариков. На голове получилась импровизированная рождественская ёлка. Школьница спросила у матери, можно ли ей в таком виде пойти в школу, и та разрешила. Однако в школе рождественскую причёску девочки оценили, но попросили либо разобрать, либо уйти домой.

Так как девочка является одной из лучших учениц школы, она не могла себе позволить пропустить день учёбы и распустила причёску. При этом директор учебного заведения пояснила, что часть учителей и она лично оценили фантазию девочки, но, к сожалению, такие причёски не соответствуют стандартам внешнего вида, принятым в школе.

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