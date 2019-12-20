Москва, , 18:45 — REGNUM Второй сотрудник правоохранительных органов, раненый во время стрельбы на Большой Лубянке (Москва), скончался в больнице, сообщили 20 декабря в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, два человека погибли (один — на месте) и пять пострадали из-за стрельбы, открытой жителем Московской области Евгением Манюровым (39 лет).

Петренко «В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Ещё пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести».

Напомним, до сих пор было известно о том, что на месте ЧП на Лубянке погиб сотрудник ФСБ, а ещё один правоохранитель ранен и находится в реанимации. Нападение на сотрудников ФСБ произошло вечером 19 декабря в центре Москвы. Стрелок убит.

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