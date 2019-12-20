Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM Деревья, поваленные штормовым ветром в ночь на 19 декабря в Санкт-Петербурге, запланировано вывезти из города до 25 декабря. Об этом 20 декабря сообщил журналистам на пресс-конференции начальник управления садово-паркового хозяйства городского комитета по благоустройству Сергей Ляховненко.

По данным Ляховненко, в Санкт-Петербурге было зафиксировано падение 420 деревьев, два из них упали на автомобили. Работы по ликвидации последствий падения деревьев продолжались весь световой день 19 и 20 декабря.

В связи с большим объёмом работ, полностью вывоз поваленных деревьев будет завершён 25 декабря. При этом большая часть деревьев уже убрана, а те, которые будут вывезены позже, не создают препятствий для прохода и проезда людей.

Самое большое количество упавших деревьев было отмечено в Красносельском (102 дерева) и Петродворцовом (52 дерева) районах Петербурга. В ликвидации последствий штормового ветра были заняты 25 аварийных бригад, сформированный из 200 человек и 76 единиц техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сотнях деревьев, поваленных ураганом в Санкт-Петербурге.

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