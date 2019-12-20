Москва, , 18:47 — REGNUM В Москве неизвестные сообщили о минировании всех станций метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщение о взрывных устройствах на каждой станции метрополитена поступило в администрацию «Московского метрополитена». На данный момент специалисты проводят проверку на месте, отметил собеседник издания.

Как сообщал информированный источник ИА REGNUM, правоохранительным органам удалось установить, откуда производятся звонки с сообщениями о минировании зданий в столице. По имеющейся информации, злоумышленники, которые провоцируют волну телефонного терроризма, находятся в Москве. Они используют для своих звонков кнопочные телефоны и SIM-карты, зарегистрированные на других лиц. С одной точки производится два-три звонка, после чего аппаратуру выкидывают и едут в другую часть столицы, чтобы снова сообщить о «минировании» тех или иных зданий.

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