Чебоксары, , 18:26 — REGNUM 23 декабря в Чувашию вернётся оттепель с дождями. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

21−22 декабря в республике ожидается безветренная погода, будет выглядывать солнце, осадки не ожидаются. При этом воздух по ночам будет остывать до — 10 градусов.

Новая неделя начнётся с потепления и дождей, при этом не исключается ледяной дождь. 23−24 декабря температура может поднять до +3 градусов, что «снова очень близко к рекордным значениям».

По предварительным расчётам, в середине следующей недели с Карского моря в Западную Сибирь спустится арктический антициклон и принесет 30-градусные морозы. Чувашия окажется на его тёплой периферии, в республике похолодает до — 10 градусов. В результате после слякоти и дождей улицы превратятся в каток.

Владимир Михайлов отмечает, что 19 декабря в Чебоксарах был установлен новый температурный рекорд: было +2,6 градуса, что на три десятых градуса выше исторического максимума 1956 года. В Батырево воздух прогрелся до +3,5 градусов.