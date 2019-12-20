Москва, , 18:26 — REGNUM Неизвестный сообщил в полицию о взрывном устройстве, якобы заложенном в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение о том, что в храме Христа Спасителя на улице Волхонка якобы заложена взрывчатка», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что по данному факту в настоящее время ведётся проверка, к храму направлены городские службы, ожидается прибытие на место кинологов.