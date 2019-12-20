Красноярск, , 18:16 — REGNUM В Красноярске задержана женщина, подозреваемая в убийстве годовалой девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Утром 20 декабря в следствие поступила информация о том, что в квартире многоквартирного дома в Кировском районе Красноярска обнаружено тело годовалой девочки с признаками насильственной смерти. Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По предварительной версии следствия, накануне убийства женщина выпивала алкоголь. Девочка капризничала, чем вызвала крайнее недовольство матери. Женщина несколько раз ударила её по голове. После этого ребёнок затих. Красноярка подумала, что дочь уснула, однако утром она обнаружила, что девочка скончалась.

Подозреваемая задержана, следователи намерены добиться заключения её под стражу. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию сотрудников органов опеки и попечительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области женщину будут судить за жестокость к приемному сыну.