Екатеринбург, , 18:10 — REGNUM Вечером 20 декабря 2019 года после продолжительного снегопада Екатеринбург встал в гигантские пробки. Об этом сообщается в «Яндекс.Картах».

В районе 18:00 по местному времени пробки достигали показателя в 10 баллов. До этого почти сутки шёл снегопад, который затруднял движение на дорогах.

Ближе к 20:00 пробки достигли показателя в 7 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 декабря в Екатеринбурге начался обильный снегопад. Для ликвидации последствий в городе было привлечено несколько сотен уборочных машин.

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