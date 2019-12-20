Таллахасси, США, , 18:14 — REGNUM Мужчина за рулём внедорожника протаранил ограждение и терминал аэропорта в американском штате Флорида. Об этом 20 декабря сообщает Herald Tribune.

Сообщается, что 40-летний мужчина за рулём внедорожника пробил ограждение аэропорта «Сарасота-Брадентон» и стену одного из терминалов, после чего врезался в стойку оформления проката автомобилей. Водитель в результате ДТП получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

В результате инцидента кроме водителя никто не пострадал. Уточняется, что водитель попал в ДТП, пытаясь уйти от преследования полицией и мог находиться под воздействием наркотических веществ.

О водителе известно, что ранее он привлекался к ответственности за незаконное ношение огнестрельного оружия, избиение сотрудника полиции, сопротивление при аресте, а также хранение наркотиков. В момент ДТП удостоверение водителя было аннулировано в связи с нарушениями правил дорожного движения.

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