Реутов, Московская область, , 18:09 — REGNUM В подмосковном Реутове в одном из автобусов маршрута №14 обнаружен пакет, предположительно, со взрывным устройством. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Устройство было завернуто в обмотанный скотчем полиэтиленовый пакет. Район, где был обнаружен предмет, оцеплен. На месте работают кинологи с собаками.

Предварительная проверка показала, что внутри пакета находится взрывчатка. Устройство отправляют на экспертизу.

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