Чебоксары, , 17:59 — REGNUM В Чувашии проводится проверка по факту ЧП в Батыревском районе, где сгорел сельский дом культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Возгорание произошло 19 декабря в деревне Старые Тойси. В результате сельский дом культуры сгорел полностью. По данному факту надзорным ведомством организованы проверочные мероприятия.

«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о противопожарной безопасности при эксплуатации сельского дома культуры, качеству проведенных в 2018 году ремонтных работ, а также надлежащему исполнению служебных обязанностей уполномоченными должностными лицами», — говорят в прокуратуре.

В МЧС Чувашии отмечают, что причина пожара устанавливается.

По данным регионального ведомства, 19 декабря в республике зарегистрировано три техногенных пожара, погибших и пострадавших нет. Всего с начала года в Чувашии зарегистрировано 1543 пожаров, в результате погибли 65 человек, травмированы 97 человек. Предварительный материальный ущерб оценивается в 70 млн рублей.