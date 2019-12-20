Реутов, Московская область, , 17:52 — REGNUM Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружен в пассажирском автобусе в подмосковном городе Реутове, передаёт 20 декабря LifeShot.

Как сообщается, пакет, обмотанный скотчем и проводами, был найден водителем при осмотре салона на конечной остановке. Пассажиров внутри в этот момент уже не было.

По информации Telegram-канала Mash, предварительная проверка кинологов показала, что внутри может находиться взрывчатка. На месте в настоящее время работают сотрудники спецслужб.

Уточняется, что инцидент произошёл в рейсовом автобусе, курсирующем по маршруту №14.